Torcedor diz que Gabigol pode se redimir marcando gol

A partida do Flamengo contra o Millonarios pela Libertadores no Maracanã, nesta terça (28/5), marca o retorno de Gabigol ao estádio após a polêmica sobre a camisa do Corinthians. Assim, do lado de fora do Maraca, torcedores que chegavam para o jogo comentaram sobre a controvérsia. Afinal, desde que Gabriel apareceu numa foto com a camisa do rival paulista, o assunto está entre os mais comentados.

O torcedor Alexandre, que considerou a atitude de Gabigol uma traição, ponderou que ele ainda é um ídolo do clube, por causa das conquistas que ajudou a levantar.

“Os torcedores estão machucados, mas amam o Gabigol. Ele pode se redimir”, opinou Alexandre.