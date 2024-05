São Paulo x Talleres: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo mede forças contra o Talleres nesta quarta-feira (29), às 21h30, no MorumBIS, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Tricolor Paulista é o segundo colocado da chave, com 10 pontos somados e precisa de uma vitória simples para assumir a liderança. Primeira posição que é justamente dos argentinos, com 13 pontos e que chegam no Brasil para jogar por apenas um empate.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo e do Paramount+.

Como chega o São Paulo

A grande dúvida do São Paulo para esta partida é Calleri. Afinal, o argentino sofreu uma lesão na panturrilha direita contra o Cobresal, mas já está em reta final de recuperação. Contudo, sem querer forçar um retorno precoce do jogador, o Tricolor pode optar por poupar seu artilheiro. Além disso, Wellington Rato, Pablo Maia e Rafinha seguem no departamento médico. Por fim, existe a expectativa que Lucas Moura siga no time titular, assim como aconteceu contra o Águia de Marabá.