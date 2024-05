São Paulo conta com o retorno de Calleri diante do Talleres-ARG

Atacante Calleri é a principal novidade na escalação do São Paulo para encarar o Talleres-ARG, no MorumBIS

Para encarar o time argentino, o técnico Luis Zubeldía terá o retorno do centroavante Jonathan Calleri. O argentino está recuperado de lesão na panturrilha e tem o retorno garantido. Sendo assim, por causa da volta do ídolo, André Silva, titular nos jogos anteriores, volta ao banco de reservas.

Nesta quarta-feira, o São Paulo encara o Talleres-ARG pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O duelo será realizado no MorumBIS a partir das 21h30 (de Brasília). Com 10 pontos na classificação da chave B, o Tricolor precisa vencer o rival para avançar com a liderança.

Treino

Na última atividade do São Paulo no CT da Barra Funda, a comissão técnica fez um trabalho coletivo de 11 contra 11, no qual um dos atletas era coringa. Logo depois, apenas o time que iria a campo permaneceu com o treinador. Antes de encerrar o treinamento, o comandante realizou uma atividade para aprimorar a finalização dos jogadores.

Veja a provável escalação: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Bobadilla, Alisson e Luciano; Michel Araújo, Ferreira e Calleri.

Situação do São Paulo

Na rodada final da chave B, o Talleres está na liderança, com 13 pontos. Enquanto isso, o São Paulo aparece logo atrás com 10. O Tricolor precisa vencer para avançar com a melhor campanha. Empate ou vitória dos argentinos deixa o time brasileiro na vice-liderança.