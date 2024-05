Palmeiras pode ter mudanças na equipe contra o San Lorenzo

Abel Ferreira estuda algumas mudanças na escalação do Palmeiras que enfrenta o time argentino dentro do Allianz Parque

Na próxima quinta-feira (30), o Palmeiras encara o San Lorenzo, pela sexta rodada da Libertadores da América. O jogo será disputado no Allianz Parque a partir das 19h (de Brasília) . No duelo, o Verdão pode confirmar a melhor campanha da fase de grupos da competição continental.

Com 13 pontos, o Palmeiras está no topo e, precisa apenas de mais uma vitória para atingir o objetivo. Ou seja, em caso de triunfo, o Verdão define todos os jogos do mata-mata dentro do seu estádio. Apenas a final será decidida em campo neutro.