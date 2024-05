Matheus Henrique é sondado por São Paulo e Grêmio

Matheus Henrique está no Sassuolo e acompanha de perto as especulações em torno do seu futuro no mercado de transferências Crédito: Jogada 10

O volante Matheus Henrique, atualmente no Sassuolo-ITA tem o seu nome ventilado para voltar ao Brasil. Nesta terça-feira (30), o seu futuro foi ligado em dois clubes do país: Grêmio e São Paulo. O meio-campista é visto com bons olhos e, no primeiro momento, recebeu uma sondagem do Grêmio. O técnico Renato Gaúcho é fã do atleta e já trabalhou com ele no clube gaúcho. Porém, as conversas ficaram apenas no papo inicial. Sem avanços.