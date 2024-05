Karol Lima faz desabafo nas redes sociais após ser chamada de ‘Mãe nota 1’

A influenciadora Karoline Lima, ex-namorada de Éder Militão, usou as redes sociais para desabafar sobre os problemas com o zagueiro do Real Madrid. Vários novos assuntos surgiram na última semana.

Desta vez, no entanto, Karol reagiu a uma matéria escrita pela jornalista Fábia Oliveira, que conseguiu prints de conversas de babás que cuidavam de Cecília, filha dela com Militão. Nas conversas, as profissionais diziam que Lima é uma “mãe nota 1”.