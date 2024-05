João Ramos valoriza vitória do São Bernardo diante do CSA

Com uma vitória por 2 a 0 diante do CSA no último domingo (26), o São Bernardo voltou a vencer na Série C após sofrer a primeira derrota na competição. Assim, com os três pontos, o time do ABC chegou aos 11 e se consolidou na quarta posição do campeonato.

“Foi um resultado muito importante para retomar a confiança do grupo. Ganhar é sempre muito bom e corrigir os erros na vitória é muito melhor do que corrigir na derrota”, disse o zagueiro João Ramos, do São Bernardo.

O jovem de 21 anos, que foi titular na vitória, fez sua terceira partida na campanha. Seu debute como profissional foi na goleada por 5 a 0 diante do Ferroviário, ele também atuou no empate em 1 a 1 contra a Aparecidense, em Goiás.