Internacional perde em retomada após tragédia no RS

Colorado sai na frente do placar, mas sofre apagão nos acréscimos do primeiro tempo e perde para o Belgrano

No primeiro jogo após a tragédia no Rio Grande do Sul, o Internacional foi derrotado. O Colorado teve volume de jogo, saiu na frente, mas perdeu de virada para o Belgrano, da Argentina, por 2 a 1, nesta terça-feira (28), na Arena Barueri, em São Paulo. Borré marcou o gol do time gaúcho, enquanto Chavarría fez para os argentinos.

Com a derrota, o Internacional ocupa o terceiro lugar do Grupo C com cinco pontos e não tem mais chances de classificar às oitavas de final em primeiro lugar. O Belgrano, por sua vez, é o líder com 12 pontos. O Colorado volta a campo no próximo sábado (1), às 18h30 (de Brasília), contra o Cuiabá, fora de casa, pela 7ª rodada do Brasileirão.