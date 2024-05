Hulk pode quebrar duas marcas na partida do Atlético na noite desta terça-feira

Hulk não balançou as redes nas últimas nove partidas, mas pode virar o maior artilheiro do Atlético em competições internacionais

Inicialmente, é preciso lembrar que Hulk não balançou as redes com a camisa do Atlético nas últimas nove partidas. Portanto, se ele passar mais um jogo, ele vai alcançar o décimo jogo sem fazer um gol, o maior registrado desde 2021.

O Atlético entra em campo, na noite desta terça-feira (28), contra o Caracas, pela Copa Libertadores . Afinal, quando pisar no gramado da Arena MRV, às 19h (de Brasília), Hulk pode igualar maior jejum com a camisa alvinegra ou entrar para a história.

Aliás, o próprio jogar reconheceu que se cobra bastante em ter boas atuações e não vê a hora de voltar a fazer gols com a camisa alvinegra.

No entanto, caso consiga marcar um gol na noite desta terça-feira, além de acabar com o jejum, Hulk vai entrar para a história do Atlético e ser o maior artilheiro do clube em competições internacionais. Atualmente, ele está empatado com o ex-jogador Guilherme Alves, ambos com 15 gols.

A lista de Guilherme conta com as redes balançadas em três competições: Copa Libertadores (9), Copa Mercosul (5) e Copa Sul-Americana (1). A lista tem ainda Jô (11 gols), Diego Tardelli (9 gols) e Valdir Bigode (9 gols).