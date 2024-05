Grêmio vende mais de 20 mil ingressos e terá bom público no Couto Pereira

Imortal jogará em Curitiba após fortes chuvas no Rio Grande do Sul e conta com apoio da torcida. Grêmio tem dois jogos a menos na Libertadores Crédito: Jogada 10

O Grêmio encara o The Strongest nesta quarta-feira pela Libertadores e terá bom público em Curitiba. Após as fortes chuvas no Rio Grande do Sul que obrigaram o Imortal a deixar Porto Alegre, a equipe tricolor jogará no Couto Pereira. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Nesta terça-feira, o Grêmio informou que mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para a partida. No total, a carga disponível é de 32 mil lugares. Dessa forma, o time gaúcho, mesmo fora de sua casa, terá boa presença de torcedores.