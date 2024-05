Flamengo consegue mudar número de Gabigol na Libertadores

Conmebol autorizou mudança. Atacante veste a camisa 99 diante do Millonarios, da Colômbia, no Maracanã

Gabigol está de número novo na Libertadores. A Conmebol aceitou o pedido do Flamengo pela mudança do número do atacante, que perdeu a camisa 10 após ser flagrado em uma confraternização vestindo a camisa do Corinthians. Dessa forma, o jogador vai vestir a 99 em todas as competições disputadas pelo clube na temporada.

A troca de números só é permitida se um jogador sair do clube no meio da temporada ou for retirado da lista de inscritos. Porém, o Flamengo solicitou a mudança e conseguiu a liberação da Conmebol para efetuar a troca na Libertadores.