Felipe Anderson chega ao Brasil para virar jogador oficial do Palmeiras

Felipe Anderson já está no Brasil. O meia-atacante desembarcou em São Paulo nesta segunda-feira (27), após encerrar sua trajetória pela Lazio, da Itália. O jogador agora vai resolver pendências e sua mudança para que, no dia 1° de julho, se apresente como novo atleta do Palmeiras.

Como ele só pode ser registrado no dia 10 de julho, quando abre a janela de transferência no Brasil, Felipe Anderson terá todo o mês de junho para aproveitar suas férias. Além disso, o jogador tem pré-contrato com o Alviverde válido a partir do dia 1º de julho e que vai até o final de 2027.

Depois de três temporadas consecutivas, sendo oito ao todo no clube italiano, Felipe recebeu uma série de homenagens no último fim de semana. Ele ficou bastante emocionado após sua partida de despedida, no empate em 1 a 1 com o Sassuolo, na rodada final do Italiano.