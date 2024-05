Courtois está fora da lista da Bélgica para Eurocopa 2024

Técnico da seleção belga, Domenico Tedesco explica que goleiro do Real Madrid 'não está preparado' para a competição

O técnico da Bélgica, Domenico Tedesco, confirmou nesta terça-feira (28) que Thibaut Courtois não vai para a Eurocopa 2024, que será disputada na Alemanha a partir do próximo dia 14 de junho. Isto porque o goleiro do Real Madrid sofreu com lesões ao longo desta temporada e retornou aos gramados apenas neste mês de maio.

Durante entrevista coletiva, o técnico Domenico Tedesco explicou que a decisão partiu de uma conversa com o próprio goleiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Courtois foi claro e honesto. Ele é quem conhece melhor o seu corpo. É diferente ter de jogar a cada três, quatro dias durante um torneio. Então, a última informação que temos é que ele não está preparado para a Euro”, disse o treinador.