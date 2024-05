Coronado se recupera 100% e mira primeira sequência pelo Corinthians

O Corinthians deve ter um reforço caseiro para o duelo contra o Racing-URU, nesta terça-feira (28), às 19h, na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana. Isso porque o meia Igor Coronado está completamente recuperado e deve ser titular no embate. Aliás, esta partida pode significar um início de sequência do jogador com a camisa do Timão.

Afinal, Coronado atuou em apenas oito partidas desde que chegou ao Corinthians, sem nenhum grande brilho. Muito por conta das lesões. O jogador já teve dois problemas musculares e até foi diagnosticado com dengue. Entretanto, o Timão entende que o meia de 31 anos evoluiu fisicamente após lesões e está pronto para estrear de fato.