Bragantino arranca empate nos acréscimos e vai ao playoff da Sul-Americana

O Red Bull Bragantino não conseguiu a classificação direta para as oitavas de final da Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (28), o time brasileiro perdia até os 52 minutos do segundo tempo quando Helinho, de pênalti, assegurou o 1 a 1 contra o Coquimbo Unido, no Chile, pela sexta e última rodada do Grupo H.

Andrés Chávez abriu o placar, ainda na primeira etapa, para os chilenos no Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo.

Com o resultado, o Bragantino chega a 13 pontos e fica com a segunda posição da chave. Assim, vai para o playoff antes das oitavas. O Racing-ARG, com a vitória sobre o Sportivo Luqueño-PAR, foi a 15 pontos e se consolidou na liderança, garantindo, assim, a vaga direta para a próxima fase.