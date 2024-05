Will Smith recebe ‘forcinha’ de Rodrygo para divulgar novo filme

Will Smith, astro de Hollywood, está na Espanha para divulgar novo filme e encontrou Rodrygo, do Real Madrid

Will Smith, astro de Hollywood, está em Madri, na Espanha, para divulgar o filme “Bad Boys 4” que estreia em junho nos cinemas. O ator aproveitou para encontrar o brasileiro Rodrygo, do Real Madrid, que fez até uma pequena encenação para divulgar o lançamento.

Assim como Will Smith, o brasileiro também terá um mês de junho muito significativo importante. Isso porque ele disputa a final da Champions League no dia 1º contra o Borussia Dortmund e a Copa América com o Brasil. Falando na Seleção, o brasileiro presenteou o ator com uma camisa do Brasil e outra do Real Madrid.