Rosario Central contrata ex-Athletico para o comando de ataque

Esta vai ser a quarta passagem do atacante pelo clube Canalla, local onde se formou como atleta e também alcançou o profissionalismo. Após a saída em 2007 para o River Plate, ele jogaria novamente no Rosario, entre 2015 e 2019. Depois, ele se transferiu para o único clube brasileiro no seu currículo, o Athletico-PR .

Um nome de notória identificação com a camisa do Rosario Central defenderá mais uma vez as cores do clube. Aos 37 anos de idade, o centroavante Marco Rubén teve seu anúncio feito pela representação rosarina em seus canais oficiais.

O terceiro ciclo de Marco Rubén no Central ocorreu entre 2020 e 2022, período no qual ele chegou a informar que estava encerrando sua trajetória como atleta. Todavia, um ano e meio depois do anúncio, ele defendeu o Deportivo Maldonado em 13 partidas do Campeonato Uruguaio (Apertura e Clausura) e marcou dois gols. O último deles, na vitória contra o Racing Montevideo, por 1 a 0, no último dia 11 de maio.

Só no mata-mata, seja lá qual for

Desse modo, apesar da idade avançada, pode se dizer que o centroavante está em ritmo de competição e tem condições de colaborar com a equipe dirigida por Miguel Ángel Russo. Mas isso não será possível neste meio de semana, contra o Peñarol, pela Libertadores. Isso porque o período de inscrições para a etapa de grupos se encerrou em 29 de março. Assim, Marco só pode ser inscrito no mata-mata seja da Liberta ou da Sul-Americana.

Na cidade de Montevidéu, o Rosario Central define seu futuro onde somente vencer dá a classificação para as oitavas de final. Em caso de empate ou derrota no Campeón del Siglo, os rosarinos jogam o playoff anterior as oitavas de final da Sula, pois a terceira posição do Grupo G não pode ser perdida na última rodada.