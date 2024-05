Romário e Marcos Braz são investigados por suposto esquema de corrupção

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigam o senador Romário (PL-RJ) e o vereador do Rio Marcos Braz (PL) por envolvimento em suposto esquema de desvio de dinheiro de projetos de esportes da Prefeitura do Rio de Janeiro. Os dois, atualmente, também estão envolvidos com o futebol.

O inquérito foi aberto pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no início de maio. Com as investigações, há indícios de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. As informações é do portal “Uol”.