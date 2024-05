Renan, ex-Palmeiras, desembolsa valor milionário e se livra de processo

Zagueiro revelado pelo Alviverde era alvo de investigação ao ser acusado de atropelar fatalmente um homem em Bragança Paulista Crédito: Jogada 10

O zagueiro Renan surgiu no Palmeiras como uma grande promessa. Contudo, uma situação grave fora de campo influenciou a sequência da sua carreira. Isso porque, em 2022, quando estava emprestado ao Bragantino, ele recebeu acusação de envolvimento em acidente. No caso por matar um homem em episódio no qual estava na direção do seu carro. Assim, o jogador firmou um acordo com o Ministério Público de São Paulo para escapar do processo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com isso, o defensor vai desembolsar quantia milionária que será revertida em ação social. Renan vai pagar R$ 1,7 milhão ao órgão governamental, que utilizará o valor para a aquisição de 20 leitos de hemodiálise para o hospital “Santa Casa”, de Bragança Paulista.