Já assinou? Mulher acorda após cirurgia e pergunta sobre Coutinho no Vasco

Os torcedores do Vasco estão com muitas expectativas em relação à possível chegada de Philippe Coutinho ao clube. Aliás, a ansiedade é tão grande que uma torcedora acordou após ser sedada para uma cirurgia e imediatamente perguntou se o jogador já havia assinado contrato com o clube.

A mulher identificada como Giovana, e que apresenta um curativo no olho no vídeo viral, ainda pergunta ao pai se pode ir no jogo entre Vasco e Flamengo, marcado para o próximo domingo, dia 2 de junho, às 16h, no retorno do futebol após pausa por causa do drama vivido pelo povo gaúcho no Rio Grande do Sul.

“Philippe Coutinho já assinou contrato com o Vasco? Pai, posso ir no jogo do Vasco e Flamengo?”, pergunta a torcedora.