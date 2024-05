Estádio próprio: Flamengo se reúne com presidente da Caixa nesta segunda (27)

Presidente Rodolfo Landim esteve com Carlos Vieira em reunião pela manhã. Políticos cariocas também participaram do encontro

O Flamengo deu mais um passo, na manhã desta segunda-feira (27), em busca da construção do seu estádio próprio. O presidente Rodolfo Landim se reuniu com Carlos Vieira, presidente da Caixa, e nomes importantes da política carioca, como Pedro Paulo e Dr. Luizinho.

Segundo o repórter Luiz Gustavo, do canal Paparazzo Rubro-Negro, o cenário é de otimismo por parte do Flamengo, após a reunião, pela compra do terreno do antigo Gasômetro.