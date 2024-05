Dorival cita possível acerto de Coutinho com o Vasco e afirma: ‘Está em nosso radar’

Treinador da Seleção Brasileira elogia qualidade do meia e diz que está feliz com a proximidade do retorno do atleta ao futebol brasileiro Crédito: Jogada 10

O treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior, compareceu ao “Futebol Solidário”, evento realizado no Maracanã, neste domingo (27). Assim, o jogo contou com a participação de personalidades do futebol e celebridades para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O comandante falou sobre a possibilidade de Philippe Coutinho retornar ao Vasco e destacou que o jogador está no radar para futuras convocações. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Fico feliz, Philippe (Coutinho) tem muita coisa para acontecer, pode ser muito importante ao clube. É mais um jogador que está em nosso radar pelas qualidades que possui”, afirmou o treinador na zona mista da partida solidária.

Negociação em curso O jogador já deixou claro que deseja retornar ao Cruz-Maltino e afirmou que existem conversas. A próxima etapa da negociação é o debate sobre o modelo de negócio e se o jogador virá por empréstimo ou de maneira definitiva. Nesse sentido, o presidente Pedrinho, que iniciou os contatos com o meia há cerca de um mês, tem avançado nas conversas para selar a contratação. No momento, o Vasco aguarda o desenrolar da negociação com o Aston Villa para acertar com o meia. Ele tem contrato com o clube inglês até junho de 2026 e estava emprestado ao Al-Duhail, do Qatar. Um dos cenários seria Coutinho rescindir com o Aston Villa e vir de graça para o clube carioca, algo que tem sido conversado nos últimos dias. Por outro lado, também existe a possibilidade de um empréstimo com opção ou obrigação de compra ao fim do vínculo.

