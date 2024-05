Corinthians x Racing-URU: onde assistir, escalações e arbitragem

Já classificados, as duas equipes se enfrentam na Neo Química Arena, pela liderança do Grupo F da Copa Sul-Americana

O Corinthians encara o Racing-URU nesta terça-feira (28), às 19h, na Neo Química Arena, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. E a partida vale a liderança da chave. O Timão tem 10 pontos e está na segunda colocação, atrás justamente dos uruguaios, que tem um ponto a mais. Quem terminar em primeiro, se classifica direto para as oitavas de final da competição. Já o segundo colocado disputará um playoff contra uma equipe que virá da Libertadores.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e do Star+.

Como chega o Corinthians

Para a partida, o técnico António Oliveira terá os mesmos desfalques de sempre. Afinal, Maycon e Ruan Oliveira seguem no departamento médico. Além disso, o atacante Pedro Henrique e o lateral-esquerdo Diego Palacios estão em transição física. Contudo, a grande novidade será o lateral-direito Matheuzinho, que está recuperado de uma lesão e será relacionado para a partida. Assim, o Timão precisa vencer para garantir a primeira posição do Grupo F e conseguir se classificar direto para as oitavas de final da competição continental.