Corinthians oficializa a saída do volante Paulinho

Fim do ciclo de Paulinho no Corinthians. Nesta segunda-feira (27), o Alvinegro anunciou a saída do volante. Aos 35 anos, o meio-campista não terá o seu contrato renovado junto ao clube e está livre para encontrar um novo destino.

Nos últimos dias, a renovação ganhou ares de otimismo dentro do Parque São Jorge, porém as negociações esfriaram e o entendimento foi para encerrar a história. O último jogo do meio-campista com a camisa do Corinthians será nesta terça-feira (28). Diante do Racing-URU, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo será na Neo Química Arena e a diretoria vai prestar uma homenagem a fim de agradecer os serviços entregues ao clube.