Chuteira de Ouro: Harry Kane conquista prêmio inédito

Agora é oficial: Harry Kane conquistou a primeira Chuteira de Ouro da carreira. Com 36 gols marcados na Bundesliga em sua primeira temporada no Bayern de Munique, o capitão da seleção inglesa levou o troféu, sucedendo Erling Haaland, que também marcou 36 gols em seu primeiro ano como jogador do Manchester City.

Dessa maneira, o segundo colocado na Chuteira de Ouro 2023/24 foi Serhou Guirassy, do Stuttgart, com 28 gols. Em seguida, Kylian Mbappé, com 27 gols na Ligue 1 pelo PSG, e Erling Haaland, também com 27 gols na Premier League, cruciais para o Manchester City conquistar o campeonato pela quarta vez consecutiva.

O prêmio está assegurado, uma vez que a última grande Liga a terminar foi a Série A, cujo artilheiro foi Lautaro Martínez, com 24 gols. Dessa forma, o atacante argentino empatou com Artem Dovbyk, do Girona, e Loïs Openda, do Leipzig, ambos também com 24 gols.