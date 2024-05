Botafogo tem nove desfalques em jogo da Libertadores

Glorioso depende de uma vitória diante do Junior Barranquilla para terminar na liderança do Grupo D Crédito: Jogada 10

Artur Jorge tem nove desfalques confirmados no jogo entre Junior Barranquilla e Botafogo, pela Libertadores. Afinal, Rafael, Pablo, Marçal, Cuiabano, Danilo Barbosa, Eduardo, Savarino, Jeffinho e Matheus Nascimento seguem lesionados e sequer viajaram para Colômbia. O português vem lidando com desfalques nos últimos jogos do Glorioso. No entanto, ele nunca havia contado com nove ausências em uma mesma partida antes. O técnico alvinegro, dessa forma, tem um quebra-cabeça para resolver antes do confronto decisivo da Libertadores.

LEIA MAIS: Junior Barranquilla x Botafogo: escalações, arbitragem e onde assistir Retornos no Botafogo A boa notícia é o retorno de peças importantes do setor ofensivo. Óscar Romero e Diego Hernández, que estavam afastados por questões disciplinares, foram relacionados para partida. Além disso, Tiquinho Soares, recuperado da lesão na coxa direita, também está de volta ao Glorioso. Aliás, Tiquinho se lesionou no jogo entre Botafogo e Universitario, dia 24 de abril, no Nilton Santos, pela Libertadores. O atacante, desde então, vem sendo desfalque nos últimos jogos. O retorno do camisa 9 estava previsto para julho. No entanto, ele se recuperou antes do tempo esperado.