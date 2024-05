Bicampeonato brasileiro do Fluminense completa 40 anos nesta segunda

Campanha história do Tricolor teve troca no comando, triunfo sobre famoso esquadrão corintiano e final contra arquirrival no Maracanã Crédito: Jogada 10

O dia 27 de maio é especial para todos os torcedores do Fluminense. Afinal, comemora-se uma das maiores conquistas do clube, sobre um de seus arquirrivais, em pleno Maracanã. Há 40 anos, o Tricolor erguia a taça do Campeonato Brasileiro de 1984 após dois embates com o Vasco na decisão. Nesta segunda-feira (27), o clube celebra aquela conquista e já anunciou o lançamento de uma camisa especial em homenagem ao técnico daquela conquista: Carlos Alberto Parreira. Antes da chegada daquele que seria tetracampeão com o Brasil dez anos depois (Parreira), José Luiz Carbone comandava a equipe. Em campo, uma dupla fez história e entrou para o hall dos maiores ídolos do clube: o casal 20 Assis e Washington. Além disso, outro ídolo comandava a equipe carioca: o paraguaio Romerito, assim como Paulo Victor, segundo goleiro que mais vestiu a camisa tricolor, com 365 partidas.