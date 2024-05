Avaí vence quarto jogo seguido e entra no G4 da Série B

Campo pesado e torcida diminuta. Mesmo assim, avaianos deslancham no segundo tempo e fazem 2 a 0 no Goiás. Ambos estão na zona de acesso

A vitória leva o Avaí aos 13 pontos, no G4. Mas o time segue num momento complicado. Com meses de atraso de salários, os jogadores, mesmo com a vitória, seguiram com greve de entrevistas. Isso mesmo com a diretoria pagando um mês de vencimentos exatamente nesta segunda-feira. O Goiás, que assumiria a ponta se vencesse, para nos 14 pontos, em terceiro lugar.

Times pouco fazem no primeiro tempo

Debaixo de chuva e com o campo pesado, a pequena torcida (apenas 3.495 pagantes) que compareceu à Ressacada viu um Avaí com muita dificuldade de infiltração na área. Ainda assim o time da casa quase marcou numa cabeçada de Hygor. Mas Tadeu fez grande defesa. O Goiás pouco fez na frente. Um chute de fora da área que raspou a trave esquerda de Cesar, foi a única finalização dos goianos no primeiro tempo (contra sete dos avaianos, que também tiveram maior posse, 55%).

Avaí garante o triunfo na etapa final

No segundo tempo, o Goiás ao menos foi mais ao ataque. Aos dez, Herculano chutou uma bola com perigo. Mas passou perto da trave direita. Também passou a assustar nos chuveirinhos. Porém, logo o Avaí reequilibrou o jogo. Contudo, as chances seguiram raras. Isso até os 27 minutos. O Avaí encaixou um ataque pela direita. O lateral Marcos Vinícius recebeu e cruzou na cabeça do atacante Maurício Garcez. Com 1 a 0 no placar, o time catarinense seguiu em cima. Dessa forma, ampliou aos 42. Poveda, que entrara na etapa final, aproveitou uma espirrada após escanteio e mandou para a rede.

