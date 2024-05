Sport x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Duelo em Pernambuco define um dos finalistas da Copa do Nordeste. Qual Leão levará a melhor? Christian Rafael na narração

Sport e Fortaleza se enfrentam na Arena Pernambuco, neste domingo (26/5), às 18h (de Brasilia), pela semifinal da Copa do Nordeste. Trata-se de jogo único e quem avançar enfrentará Bahia ou CRB na grande final. Em caso de empate, o finalista será conhecido nos pênaltis. E para você não perder nada desta partida, acompanhe a cobertura da Voz do Esporte, que abre a transmissão a partir das 16h30 com o seu tradicional esquenta. E assim que a bola rolar, Christian Rafael estará na narração.

Christian Rafael narra o jogão. Mas a cobertura da Voz do Esporte ainda conta com João Miguel Lotufo nos comentários e Pedro Rigoni nas reportagens.