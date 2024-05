Southampton vence Leeds e garante acesso à Premier League inglesa

A final da repescagem tem o apelido de Jogo do Milhão, ou o mais caro do mundo. Afinal, dá para quem a subir uma premiação milionária de cerca de 140 milhões de libras (R$ 911 milhões) por jogar na Premier League e ter direito às milionárias cotas de TV e bonificações. Já que segue na Segundona ganha uma bônus absurdamente menor.

Neste domingo (26/5) o Southampton se tornou o último classificado para a Premier League 2024/25. Afinal, venceu a final dos playoffs da repescagem sobre o Leeds no Estádio de Wembley lotado (85.862 pagamente, 50% para cada torcida), por 1 a 0. Com isso se junta aos dois que subiram diretamente, Leicester e Ipswich. Armstrong fez o gol para o Southampton no primeiro tempo.

Southampton em vantagem no primeiro tempo

Estas duas equipes caíram na temporada passada e lutavam pela possibilidade de retorno à elite. O jogo começou com o Leeds mais ofensivo, mas finalizando pouco. Depois dos 15 minutos, o Southampton passou criar as melhores oportunidades. Quase marcou numa falta de Smallbone que obrigou o goleiro francês Meslier a fazer grande defesa. Contudo, aos 23, Smallbone viu o artilheiro Armstrong bem colocado. O goleador entrou na área sem marcção e chutou rasteiro e cruzado, sem chance para Meslier.

Saints segura a vantagem e volta à elite

No segundo tempo, o Leeds ficou em cima, com muito mais posse de bola, mas sem conseguir muitas infiltrações na área do rival. Numa delas, Edozie, na área, chutou por cima. Já Daniel James em dois chutes de fora da área levou extremo perigo. Na primeira, acertou o travessão. Na segunda, o goleiro McCarthy espalmou. Dessa forma, mais uma vez o Leeds saiu de campo derrotado contra o Southampton (que há havia vencido os duelos do turno e do returno da Segundona). Assim, perdeu a chance de voltar À elite. E festa para os “The Saints”.