Funcionários do Palmeiras receberão presente de Endrick

Endrick personalizou mais de 300 camisas do Palmeiras para distribuir aos funcionários do clube. Ao lado do símbolo alviverde, haverá um patch com o nome, foto e assinatura do atacante, que faz seu último jogo pelo clube nesta quinta-feira (30).

“Foram muitas pessoas torcendo por mim e me ajudando no clube durante esses anos. Sendo assim, queria deixar algo único, especial para elas, que só eles tivessem, e daí surgiu a ideia do patch. Foi a maneira que encontrei de mostrar para todos que eles, como minha família, são também campeões para mim”, afirmou.