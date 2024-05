Coudet alerta para ‘tempos difíceis’ no Internacional

Pessimismo. Esta é a palavra que resume o momento do Internacional, time que volta a campo nesta terça-feira (28), contra o Belgrano (ARG), pela Copa Sul-Americana, na Arena Barueri, no interior de São Paulo. Longe do Rio Grande do Sul, que sofre a maior tragédia climática de sua história com as enchentes, o elenco reúne forças para representar o Colorado. Mas o técnico Eduardo Coudet admite que uma tempestade é o cenário mais adequado para a situação, com desgaste emocional pesando.

“Sei que é muito difícil não ter um lugar estável, não saber onde vamos jogar, onde ficaremos, (mas) estamos concentrados o tempo todo, mesmo longe da família. É difícil para os jogadores. A única ajuda para estarmos melhor é saber que tem gente que sofreu e somos privilegiados de termos toda a comodidade que temos. No futebol é difícil, a verdade é que vem tempos difíceis. Seis jogos em 20 dias. Temos que fazer mais de 15 mil quilômetros, não jogaremos na nossa casa, que é o Beira-Rio. Muita cabeça, muito coração e tratar de representar o Inter e nosso torcedor da melhor maneira”, avaliou o treinador argentino.

Sem o CT Parque Gigante, o Inter se prepara, então, para a partida contra o Belgrano em Itu, encontro específico em São Paulo. Em relação aos embates, o Colorado mandará os jogos no interior do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A direção do Internacional trabalha com o prazo de dois meses para ter o Beira-Rio de volta.