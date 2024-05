Coronado treina como titular e deve atuar pela Sul-Americana

O meia Igor Coronado pode ter uma nova chance como titular do Corinthians na partida contra o Racing, do Uruguai, pela Copa Sul-Americana. O jogo está marcado para as 19h (horário de Brasília) desta terça-feira (28), na Neo Química Arena. De acordo com informações da Rádio Itatiaia, o técnico António Oliveira planeja escalar o camisa 77 como titular.

Coronado deve jogar na vaga de Ángel Romero

Com isso, o atacante Ángel Romero, que está há 11 jogos sem marcar gols, deve deixar a equipe inicial. O provável time do Corinthians para enfrentar o Racing deve ser: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Igor Coronado; Wesley e Yuri Alberto.