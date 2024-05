Verona x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Campeã italiana de 2023/2024 com cinco rodadas de antecedência, a Internazionale de Milão encerra a sua participação na competição neste domingo (26). Fora de casa, a equipe comandada por Simone Inzaghi visita o Hellas Verona, com a bola rolando às 15h45 (horário de Brasília), no Marcantonio Bentegodi.

Como chega o Verona

O time da casa também só cumpre tabela, afinal, não tem mais chances de rebaixamento tampouco de disputar alguma competição europeia na próxima temporada. Para esta partida, o Verona não contará com o atacante Juan Manuel Cruz, lesionado, nem com o meia Ondrej Duda e o atacante Thomas Henry, suspensos. Já o goleiro Berardi, com uma lesão no ombro, é dúvida.