Sport x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Enquanto o Brasileirão lida com jogos adiados por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, a Copa do Nordeste, naturalmente, segue firme e forte. Dessa forma, Sport e Fortaleza medem forças neste domingo (26), às 18h, na Arena Pernambuco.

O confronto é válido pela semifinal da competição, disputada em jogo único. Em caso de empate, o finalista será conhecido nos pênaltis. Na outra chave, aliás, estão Bahia x CRB, que jogarão simultaneamente. Coincidentemente, essas equipes são as que tiveram as melhores campanhas na primeira fase da Copa do Nordeste: Sport e CRB foram o primeiro e o segundo no Grupo A, enquanto Bahia liderou o B, seguido pelo Fortaleza.

Onde Assistir:

A partida terá transmissão do SBT, ESPN, Nosso Futebol (pay-per-view), DAZN e Star+