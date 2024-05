Juninho comenta se houve falta de ‘fair play’ ao América-MG; autor de gol evita falar

Capitão do Coelho opina sobre o lance controverso do primeiro gol mineiro; Renato Marques, por outro lado, sai de 'fininho' rumo ao vestiário

O Coelho anotou o primeiro gol em um lance polêmico. Isso porque João Paulo, goleiro do time paulista, se machucou e perdeu a posse da bola para Renato Marques, que tocou para o gol do vazio.

Juninho, capitão do América, admitiu a falha da equipe no lance que abriu o placar na vitória mineira por 2 a 1 sobre o Santos na noite desta sexta-feira (25), na Arena Independência, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O arqueiro do Peixe foi substituído por Gabriel Brazão após o lance aos 14 minutos de jogo, precisando deixar o campo de maca. O árbitro Wilton Pereira Sampaio validou o gol, o que acarretou em uma intensa confusão no campo, com discussão entre jogadores e comissão técnica de ambas as equipes.

Juninho, aliás, reconheceu que o lance controverso afetou consideravelmente o aspecto emocional do time, que sofreu o empate aos 29 minutos.

“Nossa vida não pode se mover para que o outro lado tome atitude. Temos que tomar a nossa atitude. Isso interferiu no modo de jogar. Mexeu com a nossa cabeça. Precisamos do resultado. É um jogo muito difícil”, acrescentou.