Coutinho se reúne com Pedrinho para discussão de contrato com o Vasco

Presidente do Gigante da Colina está empenhado em repatriar Philippe Coutinho e conversa ocorreu em São Januário neste sábado (25)

O Vasco deu mais um passo para repatriar o meio-campista Philippe Coutinho. Neste sábado (25), o presidente Pedrinho se reuniu com o jogador em São Januário para ajustes finais acerca de sua contratação.

O meia tem vínculo junto ao Aston Villa até 2026, porém os ingleses não pensam em contar com Coutinho, o que abrirá espaço na folha salarial do clube. Assim, o caminho ficará livre para o atleta assinar com o Cruz-Maltino.

Revelado pelo clube da Colina, Philippe Coutinho fez sua última temporada pelo Al-Duhail, do Qatar, por empréstimo. Ele chegou ao Rio de Janeiro na última sexta, empolgando os vascaínos ao afirmar que todos conhecem seu desejo.