Corinthians notifica empresa que intermediou acerto com VaideBet

“O Clube enviou notificação à empresa solicitando explicações e aguarda apontamentos e esclarecimentos. Está dentro do prazo estipulado. O clube também solicitou a Ernst & Young (empresa que faz auditoria) investigação do contrato para esclarecimentos”, informou o Corinthians, em nota.

A polêmica entre Corinthians e VaideBet

Em seu blog no “Uol”, Juca Kfouri revelou que o Corinthians repassou mais de R$ 1 milhão à empresa Rede Social Media Design LTDA. Por sua vez, a intermediária da negociação entre Timão e Vaidebet depositou o valor na conta da companhia Neoway Soluções Integradas LTDA.

A empresa, que tem como sócia Edna Oliveira dos Santos, desconhece qualquer depósito. Além disso, a acusada agora teme em ser presa ou morta por conta de notícias falsas.

Anunciado como maior patrocínio do futebol brasileiro no começo do ano, a Vaidebet tem rendido muita história no Corinthians. Afinal, no primeiro momento, o acordo que girava em R$ 123 milhões, está reduzido em R$ 97 milhões anuais ao Alvinegro.