Convocado e futuro pai, Arias lidera estatísticas e vive grande fase no Fluminense

Desde o início da temporada, um jogador do Fluminense tem destacado com a bola no pé e se consolidado como peça-chave no esquema de Diniz. Trata-se de Jhon Arias, que com o gol diante do Sampaio Corrêa, igualou Lelê na artilharia do time em 2024, com seis gols. O colombiano também é o maior garçom da equipe carioca com três assistências, ao lado de Paulo Henrique Ganso.

Sendo assim, é o atleta com maior número de participação de gols do Tricolor na temporada, com nove. Segundo o portal “Sofascore”, ele também lidera outras estatísticas como a de passes decisivos (37), dribles certos (67) e duelos ganhos (194). Além disso, foi dos pés do atleta que saíram os dois gols do título da Recopa Sul-Americana, no triunfo por 2 a 0 sobre a LDU, do Equador, no Maracanã.