Com gol brasileiro, Atlético de Madrid encerra La Liga com vitória fora de casa

Samuel Lino marca no primeiro tempo e Colchoneros vencem a Real Sociedad na última rodada do Campeonato Espanhol

O Atlético de Madrid encerrou a La Liga com vitória. A equipe de Diego Simeone venceu a Real Sociedad por 2 a 0, fora de casa, neste sábado (25), pela última rodada do Campeonato Espanhol. Os gols da vitória sairam dos pés do brasileiro Samuel Lino e de Reinildo. O lateral apareceu na área sozinho para completar o cruzamento de Llorente e marcar o primeiro tento da partida. Já no último minuto do jogo, em lance parecido com o primeiro gol, Morata cruzou rasteiro e Reinildo apareceu para dar números finais a partida.

Com o resultado, os Colchoneros encerram o torneio na quarta posição e vaga na Champions League. Já a Real Sociedad acaba em sexto e vai disputar a Europa League ano que vem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Brasileiro marca para o Atlético de Madrid

O primeiro tempo até começou equilibrado, mas não demorou muito para sair o primeiro gol da partida. Aos 8 minutos, Llorente recebeu bel pass na direita e cruzou rasteiro. A bola passou por Griezmann, mas não pelo brasileiro Samuel Lino, que apareceu livre na segunda trave para abrir o placar para a equipe Colchonera. Após o tento sofrido, a Real Sociedad começou a trabalhar mais a bola. E até conseguiu fazer uma pressão na equipe de Madrid. As melhores chances aconteceram com Becker e Brais Mendéz. Afinal, os dois conseguiram deslocar Oblak em suas finalizações. Contudo, nas duas vezes tinha um jogador do Atlético de Madrid em cima da linha para salvar os visitantes. Os mandantes ensaiaram uma pressão ainda mais forte nos minutos finais da primeira etapa, mas sem sucesso. No último lance, Llorente quase marcou o segundo para os visitantes, mas parou em grande defesa de Remiro.