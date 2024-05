Com brilho brasileiro, Zenit é hexacampeão russo

O Zenit é campeão russo de 2023/2024. E o jogo do título veio com brilho dos brasileiros, afinal, os meias Mantuan, ex-Corinthians, e Artur, ex-Palmeiras e Bragantino, marcaram na vitória por 2 a 1 sobre o Rostov. A partida foi disputada neste sábado (25), na cidade de São Petersburgo, casa do vencedor.

Aliás, o Rostov, que apenas cumpria tabela, abriu o placar também com gol de brasileiro, aos nove do segundo tempo. Este chama-se Ronaldo e passou ainda por Bahia, São Caetano e Levski Sofia, da Bulgária. No entanto, Mantuan marcou de pênalti aos 20 e Artur deu números finais aos 40.

O Zenit, campeão pela sexta vez seguida e décima na história, encerra a competição com 57 pontos em 30 jogos. Depois apareceu o Krasnodar, com 56. A equipe da cidade de mesmo nome também venceu na última rodada (1 a 0 no Dínamo de Moscou). Depois, inclusive, aparecem os quatro grandes da capital russa: Dínamo (56), Lokomotiv (53), Spartak (50) e CSKA (48). O Rostov encerra a participação em sétimo, com 43.