Barcelona vence Lyon e é campeão da Champions Feminina

O Barcelona é campeão da Champions Feminina. As catalães venceram o Lyon por 2 a 0, neste sábado (25), no Estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha. A craque Aitana Bonmatí finalizou de esquerda e contou com desvio na defesa adversária para abrir o placar aos 18 minutos do segundo tempo. Mas, o gol do título foi consagrado já nos acréscimos, com a craque Alexia Putellas, duas vezes eleita melhor do mundo. A jogadora entrou na reta final da partida para levantar a taça e ainda balançou a rede.

Outro momento emblemático da decisão foi a quebra do recorde de maior público da história em uma final de Champions Feminina. Ao todo, 50.827 torcedores acompanharam a partida na Espanha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dessa maneira, o Barcelona chegou a seu terceiro título da Champions League Feminina e bateu o poderoso Lyon. Isto porque o clube francês é o maior vencedor da competição, com oito títulos.