Barcelona é campeão da Champions feminina pela 3ª vez na história

Barcelona's Spanish midfielder #14 Aitana Bonmati celebrates with teammates after scoring her team's first goal during the UEFA Women's Champions League final football match between FC Barcelona and Olympique Lyonnais at the San Mames stadium in Bilbao on May 25, 2024. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP) (Photo by PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP via Getty Images) Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

O Barcelona mostrou mais uma vez que é o grande time do futebol feminino da atualidade. Neste sábado (25/5), no Estádio San Mamés, em Bilbao, venceu o Lyon na finalíssima da Champions League: 2 a 0. A melhor jogadora do mundo, Aitana Bonmatí – que também ganhou o prêmio Laureus – fez um belo gol, aos 18 do segundo tempo. E a ex-melhor do mundo, Putellas, entrou no fim e definiu o resultado. O jogo contou com um público de 50.827. Esta é a maior audiência numa final de Champions feminina. Veja aqui os jogos da Champions feminina Esta foi a terceira Champions do Barcelona. E o segundo caneco seguido, já que levou em 2022/23. A outra conquista foi em 202o/21. E também teve gosto de forra. Afinal, o Barça perdeu duas finais de Champions (2018/19 e 2021/22) exatamente para o Lyon, que é o maior campeão da competição, com oito troféus.