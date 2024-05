Bahia estreia nova camisa em semifinal da Copa do NE contra CRB

Modelo foi criado por torcedor com inspiração na camisa do time em 1989, que destaca listras diagonais azuis e vermelhas

O Bahia vai estrear uma nova camisa – o uniforme número 2 – durante o jogo contra o CRB, neste domingo (26/5). A partida, às 18h (de Brasília), será pela semifinal da Copa do Nordeste. E quem for à Arena Fonte Nova, em Salvador, verá os jogadores do Esquadrão com uma camisa criada por um torcedor.

O designer gráfico Cristian Gomes venceu o concurso que elegeu o novo manto, destacando listras diagonais vermelhas e azuis, entremeadas pelo branco, com um degradê azul vindo de baixo para cima. Torcedor do Bahia, Cristian diz que se inspirou na camisa de 1989, que também tinha listras diagonais (só que mais largas). Agora, as listras são mais estreitas.

Além disso, a camisa tem um detalhe na gola que revela o bom humor do time: BBMP (Bora Bahia, Minha Porra). Como se sabe, “Porra”, na Bahia, está longe de ser um palavrão de mau gosto. Pelo contrário, faz parte do dia a dia das pessoas, com mil usos e significados.