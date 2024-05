Toni Kross mostra possibilidades em novos negócios após anúncio de aposentadoria

No entanto, ele tem outros investimentos. Afinal, também fundou uma academia de futebol em Madri e também tem o projeto Icon League, que combina futebol e streaming.

Aliás, a preocupação dos jogadores com a vida pós-carreira aumentou, segundo Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports.

“Diria que dez anos atrás era de no máximo 2% daqueles já bem sucedidos no futebol, ainda jovens, atuando em nossa primeira divisão pelo menos, já recebendo mais de cem salários mínimos. Hoje, é razoável dizer que um 10 a 15% dos atletas já sinalizam alguma preocupação com a gestão do que recebem e de como vão utilizar o acumulado na carreira, após seu fim”, concluiu.