Textor planeja vender Crystal Palace e investir na compra do Everton

Dono do Botafogo deseja trocar de clube na Premier League por não ter participação majoritária e não concordar com modelo de multiclube

Dono da SAF do Botafogo, John Textor está planejando trocar de clube na Premier League. Afinal, o empresário, que detém as ações do Crystal Palace, agora está interessado em investir na compra do Everton. O plano do americano, por outro lado, não é tão simples.

A venda do Everton está encaminhada para 777 Partners, dona do Vasco. No entanto, as negociações ainda não foram concluídas. A ideia de John Textor é observar os próximos passos da novela e avaliar se vale investir na compra.