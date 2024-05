Santos deve ficar sem trio de ataque por mais um mês

O Santos deve ter a ausência de um trio importante do setor ofensivo, de fora das partidas por pelo menos mais um mês. Julio Furch, Pedrinho e Guilherme estão no departamento médico e vão desfalcar o Peixe nos próximos jogos. Eles já estão fora do embate contra o América-MG, nesta sexta-feira (24), no Independência, pela sétima rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro.

O caso dos atacantes é diferente. Pedrinho, por exemplo, não tem lesão grave, mas trata de uma dor na região da virilha. A pubalgia vinha incomodando o jogador já há algum tempo. Como é uma dor mais crônica, o departamento médico só vai liberar o jogador quando ele estiver totalmente livre das dores.