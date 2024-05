Salah raspa a cabeça e mudança espanta seguidores; veja a foto

Jogador do Liverpool, Salah aproveitou as férias para mudar o corte de cabelo

– Que p… Mo(hamed), porque cortaste o cabelo? Bem, está com bom aspecto – disse um comentário, em inglês.

Mohamed Salah, jogador do Liverpool , abandonou o estilo cabeludo e compartilhou uma foto nas redes sociais exibindo um corte de cabelo bem curto, com a cabeça praticamente raspada.

– O verão chegou, tudo bem, até o outono seu cabelo vai crescer – brincou outro seguidor. Lembrando que no hemisfério norte o verão começa no meio do ano.

– Vai para o exército ou o quê, rei? – disse um comentário em árabe, em tom de brincadeira.

– O Rei do Egito – elogiou outro seguidor.