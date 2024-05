Real Madrid x Betis: onde assistir, escalações, arbitragem

Meregues, já campeões, encaram rival que se garantiu na Conference League. Jogo é o último do astro Tony Kroos com a camisa do Real Crédito: Jogada 10

Neste sábado (25/5), Tony Kroos terá uma tarde muito especial. Afinal, um dos astros do Real Madrid, estará fazendo a sua última partida pelo clube, que enfrenta o pela 38ª e última rodada do Campeonato Espanhol. Afinal, apoiador o alemão divulgou nesta semana que está se aposentando após defender a sua seleção após a Eurocopa. Com o título garantido com várias rodadas de antecedência, os Madridistas somam 94 pontos, 12 a mais do que o vice-líder Barcelona. Já o Betis está em sétimo lugar, com 56 pontos, já com a vaga à Conference League garantida. O duelo será no Santiago Bernabéu e começa às 16h (de Brasília). Veja aqui a tabela de classificação do Espanhol

Onde assistir O canal Star+ transmite a partir das 16h (de Brasília). Como chega o Real Madrid Com apenas duas ausências, os lesionados Tchouaménoi e Alaba, Ancelotti não deixou claro se escalará força máxima ou poupará alguns dos astros, como Bellungham e Rodrygo. Contudo, Vini Jr deve começar. Mas a certeza é a de que Tony Kroos estará no centro das atenções e com vaga garantida entre os titulares. Como chega o Betis O Betis está com muitos desfalques. Bartra, Bakambu, Guido Rodriguez, Pezzella, Abner Vinicius e Isco estão fora. A aposta do treinador Pellegrini em obter um bom resultado está na qualidade técnica do meio de campo, capaz de municiar o artilheiro William José.