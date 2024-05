Neto dispara nos ‘Donos da Bola’: ‘Eu sou o futuro presidente do Corinthians’

Apresentador da TV Bandeirantes, Neto ressaltou que ganha de qualquer um com o voto do torcedor do Corinthians

O ex-atleta comentou a possibilidade de assumir a presidência do Corinthians no futuro.

O Corinthians vive uma grande crise de bastidores. As polêmicas são diversas, envolvem patrocinadores e teve até pedido de licença do diretor de marketing, Sérgio Moura. A situação fez o ex-jogador Neto reagir no programa “Os Donos da Bola”, na TV Bandeirantes.

“Quem fez isso com o Corinthians? Quem fez isso com o torcedor? Eu votei no Andrés Sanchez, mas foram eles. Augusto, você está tendo uma oportunidade democrática de fazer tudo diferente. E o que está acontecendo? Vai de Bet, Rubão que saiu em três meses, comissão de um, do outro…”, iniciou.

Irritado com a situação, Neto ainda disse que se o torcedor do Corinthians for convocado para votar, é impossível perder a eleição.

“Vocês não precisam votar em mim. Até porque se eu for presidente eu vou ter que mudar o estatuto. Sei que tem muita gente que não gosta de mim e está tudo certo. Mas se o Fiel Torcedor votar, ninguém ganha de mim. Eu sou o futuro presidente do Corinthians”, completou.